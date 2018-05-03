نائب الرئيس العراقى يثمن دور الشرطة فى القضاء على «داعش»

ثمن نائب الرئيس العراقى زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوى، اليوم، الدور البطولى والمتميز لضباط ومراتب وزارة الداخلية، في معارك الشرف والبطولة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مشددًا على ضرورة النظر بتقدير واعتزاز لتلك البطولات والتضحيات.



ودعا «علاوى» -وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- وزير الداخلية قاسم الأعرجى إلى النظر بمظلومية العشرات من ضباط الوزارة الذين أحيلوا إلى التقاعد فى عهد الوزير السابق محمد الغبان رغم عدم بلوغهم السن القانونية.



وأكد نائب الرئيس العراقي أن وزير الداخلية سينصف هذه الشريحة المهمة وينظر إلى مظلوميتها.