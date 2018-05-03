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الخميس 03/مايو/2018 - 03:36 م

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن

الصورة الأولى للضابط
نيفين أشرف
dostor.org/2155052

نشر السياسي اليمنى الدكتور فاروق حمزة، الصورة الأولى للضابط القطري محسن الكربى، الذي ألقت السلطات اليمنية القبض عليه مساء أمس الأربعاء، وذلك عند مغادرته إلى عُمان للاشتباه في دعمه الحوثيين.

وكتب حمزة، في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "الصورة الحقيقية للجاسوس القطري الرائد محسن صالح بن سعدون النوفي الكربي، من مواليد مديرية الحزم بمحافظة الجوف، تم منحه الجنسية القطرية قبل عشرين عامًا، ويعمل ضابطًا في المخابرات القطرية، ومكلف بإيصال ملايين الدولارات شهريًا للحوثيين والقاعدة وداعش والإخوان".

وألقت القوات التابعة للحكومة اليمنية القبض على المدعو محسن الكربى، بعد محاولته الخروج من الأراضي اليمنية عبر منفذ شحن بمحافظة المهرة، وهو المنفذ الرابط بين اليمن وسلطنة عمان.

من جانبه، قال السياسي اليمني فاروق حمزة، في تغريدة على "توتير"، إن الرائد محسن صالح سعدون الكربى (قطرى الجنسية) كان يعمل بغرف عمليات الاستخبارات الحوثية والإيرانية في صنعاء.

وأوضح أن اعتقال ضابط المخابرات القطري تمّ بعد عملية رصد استخباراتية أثناء مغادرته إلى العاصمة العُمانية مسقط، على حد قوله.

وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية القطرية، فى بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عملية القبض على المواطن القطري الكربي، تمت أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل الماضي، زاعمة أنه كان فى زيارة لأسرته، ويعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة.

وتعليقًا على الادعاءات القطرية، قال المعارض القطرى البارز خالد الهيل: «جن جنون تنظيم الحمدين بعد القبض على جاسوسهم الكربي في اليمن، وأدعوا أنه فى زيارة عائلية، ولكن التقارير الأمنية ووحدات الرصد والمتابعة لديها ما يثبت عكس ذلك.. عمومًا الأيام ستوضح أكثر مما تم التصريح به حتى الآن».

الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن
الصورة الأولى للضابط القطرى المتهم بدعم الحوثيين فى اليمن
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