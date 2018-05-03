وزيرا التضامن والصحة يفتتحان تطوير بنك الدم

افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، تطوير بنك الدم المركزي للهلال الأحمر المصري.



وبدأ الاحتفال بعرض فيلم وثائقي، تم فيه استعراض نشأة الهلال الأحمر ومراحل التطور المختلفة التي مر بها بنك الدم المركزي.





وقالت "والي"، إن تكلفة تقدير بنك الدم قد وصلت إلى 10 ملايين جنيه، وهي من الموارد الذاتية لبنك الدم وليس من موارد الهلال الأحمر وأعربت عن تطلعها بأن يتاح الدمج بأقل تكلفة وتوعية الشباب بأهمية وضرورة التبرع بالدم.



وتابعت "هذا البنك يعتبر أن من أهم الإنجازات التي تمت ما بذل في التدريب ووضع النظم الإدارية والنظم التي تؤكد على فكرة الجودة وحسن الإدارة ومد ساعات العمل وإتاحة الدم لكل المصريين وهو شيء هام جدًا لا يقدر بثمن".









