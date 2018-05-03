الخارجية الفلسطينية: نلاحق المتورطين في مسار الدراجات بالقدس

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من الخطورة البالغة لما تخطط له إسرائيل من استغلال فاضح لسباق الدراجات الهوائية (جيرو دي إيطاليا) الذي سينطلق غدا من القدس، من خلال ترويج روايتها الاستعمارية بشأن المدينة المقدسة والأرض الفلسطينية المحتلة.



وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن الاختيار الإسرائيلي وقع على نقطة قريبة من أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لإطلاق هذه الفعالية الرياضية الدولية التي تحظى بمتابعة واهتمام على مستوى العالم.



وتابعت: "منذ اللحظة الأولى التي علمت بها الوزارة بهذه الفعالية، أجرت سلسلة اتصالات ونقاشات مع الجهة المنظمة للسباق"، معربة لتلك الجهة عن رفضها القاطع لأي مساس بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة.



