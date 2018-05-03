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الخميس 03/مايو/2018 - 03:31 م

صور.. وفد يوناني وقبرصي يزور كنيسة القديس سابا بالإسكندرية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
وفاء على
dostor.org/2155043

في ضوء استكمال فعاليات أسبوع "إحياء الجذور"، زار وفد اليونان وقبرص اليوم، كنيسة القديس سابا، أو "سانت سافا" بالإسكندرية.

وتجول الوفد داخل كافة أرجاء الكنيسة، وأشعلوا الشموع، والتقطوا عدة صور تذكارية لمحتوياتها خاصة الجرس الضخم الموجود عند مدخلها.

وأعرب الوفد، عن سعادته الكبيرة بزيارة تلك الكنيسة التي تجسد حقبة تاريخية عظيمة أقيمت على أرض مصر، وقدم الشكر إلى كل القائمين عليها لحفاوة الاستقبال.

جدير بالذكر، أن كنيسة القديس سابا من أقدم الكنائس التابعة لكاتدرائية الروم الكاثوليك بالإسكندرية، وتتميز بمعمارها اليوناني الأصيل، كما تعرف أيضًا بكنيسة "الجرس" بسبب الجرس الكبير القابع عند مدخلها، وهو يُعد أكبر جرس كنيسة في العالم، أهداه ملك اليونان "سيمون الأول" إلى الإسكندرية في احتفالية ضخمة بدأت من أثينا إلى ميناء الإسكندرية.

صور.. وفد يوناني وقبرصي يزور كنيسة القديس سابا بالإسكندرية
صور.. وفد يوناني وقبرصي يزور كنيسة القديس سابا بالإسكندرية
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