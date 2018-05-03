ضبط محامٍٍ وزوجته بالزيتون في اتهامهما بالتنقيب عن الآثار

ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على "م. ح" محامٍ وزوجته "م. م" 46 سنة؛ لاشتراكهما مع آخرين، في أعمال حفر داخل أحد العقارات بمنطقة الزيتون؛ بقصد التنقيب عن الآثار.



جاء ذلك، بعد أن تم استهداف العقار- بناء على معلومات وتحريات مؤكدة من مباحث قسم شرطة الزيتون- حيث أمكن ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر، وعُثر على "حفرة قطرها 3×5 أمتار بعمق 12 مترا، وأدوات حفر "ونش، 2 غلق، 2 كوريك، حبل، 2 أزمة"، قطع حجرية يشتبه في أثريتها.



وبمواجهة المذكورين؛ اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "ع.ع"، و"ع.ف"- جار تحديدهما وضبطهما.



واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.