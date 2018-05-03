باكستان تنفي وجود اتفاق مع واشنطن للإفراج عن طبيب «بن لادن»

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، وجود اتفاق بين بلاده والولايات المتحدة، بخصوص الإفراج عن الطبيب شاكيل أفريدي، الذي ساعد الولايات المتحدة في تعقب أسامة بن لادن عام 2011.



وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، إلى أن تعليق فيصل يأتي عقب أيام من نقل السلطات الباكستانية لأفريدي من سجن بمدينة بيشاور الكائنة شمال غربي البلاد إلى مكان غير معروف، ما أثار تكهنات باحتمالية إطلاق سراحه.



يذكر أن أفريدي حكم عليه بالسجن 33 عامًا في عام 2012 بتهمة ارتباطه بالمسلحين، بينما لم يتم اتهامه رسميا بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية في العثور على بن لادن.



وتسعى واشنطن إلى إطلاق سراح أفريدي، إلا أن إسلام آباد تصر على أنه خرق قوانين البلاد.