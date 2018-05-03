«المحامين» تستثنى الأرامل والأيتام من شروط وثيقة «أمان»

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعه الدورى الشهري، أمس الخميس، بقاعة اجتماعات المجلس بمقر النقابة العامة برمسيس، حيث بحث تطبيق بروتوكول شهادة أمان المصريين الموقع مع البنك الأهلى، ونظام امتحانات معهد المحاماة.



وكشف "عاشور"، عن الاتفاق مع البنك الأهلي على تدريبه لموظفى النقابة، على كيفية ملء استمارات شهادة أمان المصريين المخصصة للمحامين، والتى سيسلمها البنك للنقابة.



وأوضح "عاشور"، أن خالد أبوكريشة، الأمين العام، ويحيى التونى، أمين الصندوق، مكلفان بالتواصل مع إدارة البنك فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول.



وأضاف: "النقابة ستدعم المحامى بـ500 جنيه، وهو الحد الأدنى لإصدار الوثيقة، ولكن يجب على المحامي أن يشترك في الوثيقة من فئة 1000 إلى 2500 وفقًا لرغبته".



وأشار: «الاستثناء الوحيد هو لأسر المحامين المتوفين، الأرامل، والأيتام المستحقين للمعاش، حيث يمكنهم الاكتفاء فقط بالوثيقة المقدمة من النقابة بمبلغ 500 جنيه، أو زيادتها حسب رغبتهم، كما كلفنا إدارة المعاشات بتحديث بياناتها».



وفي السياق ذاته، أعلن "عاشور"، عن اتفاقه مع إدارة البنك على ميكنة معاشات المحامين، وسيكون ذلك مجانًا دون أي نفقات مالية تتحملها النقابة.