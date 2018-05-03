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الخميس 03/مايو/2018 - 03:24 م

3 ملفات على أجندة وزيرة الدفاع الهندية فى زيارتها إلى مصر

نيرمالا سيثامان
نيرمالا سيثامان
منار أحمد
dostor.org/2155032

كشفت شبكة "إن دي تي في" الهندية، عن بعض ملفات زيارة نيرمالا سيثامان، وزيرة الدفاع، المرتقبة إلى مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانجاي باتاتشاريا، السفير الهندى في القاهرة، أعلن عن أن "سيثامان"، تعتزم زيارة مصر خلال الفترة المقبلة، يرافقها وزير الاتصالات، فى الوقت الذى تنتظر فيه الهند زيارة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان.

وتناقش سيثامان -خلال الزيارة- تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، فضلًا عن أنها ستجرى عددًا من اللقاءات الهامة خلال الزيارة.

وتطرح عدة تساؤلات على إمكانية وجود قفزات قوية في شكل التعاون العسكري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ودلالات التوقيت وارتباط الأمر بسياسات التوجه المصرى فى مجال العمل العسكري المشترك، وهو الأمر المطروح منذ عام 2017.

وتعتمد الزيارة على خلق تطور أكبر في مجال التعاون العسكرى، خاصة فى الشق الدفاعى، فضلًا عن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.



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