النمسا تعتزم فرض حظر على «الإسلام السياسى» فى البلاد

قال نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الأحرار اليمينى كريستيان شتراخة، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده تعتزم فرض حظر على "الإسلام السياسي" بدعوى تأثيره على الأطفال والشباب واستخدامه كورقة لتوجهات سياسية.



وأشار الزعيم اليميني، خلال ندوة حول الإسلام عرضها التليفزيون النمساوي، إلى أن قيام مسجد تركي في فيينا بنشر (فيديو) يعرض أطفالًا صغارًا بالزي العسكري في المسجد، وهم يلوحون بالأعلام التركية للاحتفال بنصر الجنود الأتراك في معركة (كاناكالي) إبان الحرب العالمية الأولى، يعتبر إساءة لأماكن العبادة وتسخيرها لأغراض سياسية.



وتواصل الحكومة النمساوية، التي تضم اليمين المتطرف، تدابيرها الرامية إلى الحد مما يوصف بـ"النفوذ والتوجه الإسلامي" داخل المجتمع النمساوي إرضاء لغالبية الناخبين، الذين يعتبرون أن تدفق آلاف المهاجرين إلى النمسا، خصوصًا المسلمين منهم، تسبب في الكثير من المشاكل الاجتماعية إلى جانب الأعباء المالية التي يتحملها دافع الضرائب النمساوى.



وفي سياق متصل، فتحت السلطات النمساوية تحقيقا مع جمعية فلسطينية في فيينا يطلق عليها اسم (دار الجنوب) بدعوى معاداة السامية ودعم حركات "إرهابية" بسبب مشاركتها عام 2016 في استضافة عضوة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد، التي شاركت في عمليتي اختطاف طائرتين إسرائيليتين عامي 1969 و1970.



وكان رئيس البرلمان النمساوي فولفجانج سوبوتكا قد دعا، هذا الأسبوع، إلى إجراء مناقشة موسعة حول "الإسلام الأوروبي" من أجل حماية ما وصفهم بالمسلمين المندمجين والرافضين للإرهاب، ومنع التطرف الديني في المجتمعات الأوروبية.



وسجل المركز النمساوي، المختص بتوثيق جرائم الكراهية ضد المسلمين، تزايدا في المشاعر العنصرية ضد المسلمين في عموم النمسا والعاصمة فيينا بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت وتيرة الإهانات والكتابات العنصرية لا سيما ضد النساء المسلمات.



