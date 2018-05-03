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الخميس 03/مايو/2018 - 03:23 م

الحكومة تدرس طرح «بونتريمولى» التاريخى للمستثمرين الأجانب

خالد بدوي وزير قطاع
خالد بدوي وزير قطاع الاعمال
أسامة الشندويلي
dostor.org/2155027

تدرس الحكومة المصرية من خلال وزارة قطاع الأعمال طرح مصنع بنتريمولى للأثاث للمستثمرين الأجانب في إطار المشاركة في التطوير.

ويتبع المصنع شركة بيوت الأزياء الراقية، إحدى شركات القابضة للسياحة، وهو أحد المصانع المتخصصة في أثاث قصور الملوك والأمراء.

وكشف حمدي أحمد، رئيس شركة بيوت الأزياء الراقية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن مفاوضات مع شركات أجنبية من أجل طرح مصنع بنتريمولي التاريخي التابع لشركته للمستثمرين الأجانب.

وأضاف رئيس بيوت الأزياء الراقية في تصريحات لـ"الدستور" أن الشركات ستكون أوروبية خاصة أن المصنع له سمعة في أوروبا جيدة للغاية.

وأشار إلى أن التطوير سيشمل تحديث خطوط الإنتاج والمعدات وخطط الترويج للمنتجات المختلفة للمصنع.

واوضح أن المصنع فرصة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر، مشيرا إلى أن التشريعات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا دعمت بقوة مناخ الاستثمار ما فتح شهية المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في مصر.

وأوضح أن الشركات العالمية ستعمل على تنمية قطاع الأعمال العام مشيرا إلى أن توجه الحكومة خلال الفترة القادمة هو جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاعمال العام من أجل التغلب على التحديات التي تواجه القطاع وأبرزها تقادم التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وكان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، قد طلب من رؤساء القوابض حصر الأصول غير المستغلة في الشركات من أجل طرحها للمستثمرين الأجانب في إطار أحداث تنمية مستهدفة في قطاع الأعمال العام.

وتسعي الحكومة المصرية حاليا إلى حصر أصول الدولة المملوكة لها من أجل استغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات تنموية وأحداث تطوير.

ويأتي طرح بنتريمولى التاريخي للمستثمرين بالتزامن مع طرح الفنادق التاريخية مثل الكونتنال وشيبرد.
وتتبني الحكومة توجه بتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في المال العام ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تجريه مصر حاليًا.

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