أكاديمية الشرطة تُنظم حفلًا بمناسبة «عيد الأسرة»

حرصت أكاديمية الشرطة، برئاسة اللواء الدكتور أحمد عادل العمري، مساعد وزير الداخلية، على تنظيم احتفالها السنوى، بعيد الأسرة تأكيدًا لجوانب الاهتمام والرعاية بالعنصر البشرى، وأهميته فى الارتقاء والنهوض بمنظومة العمل، وتحقيق الأهداف المنشودة.



وتضمن الاحتفال تكريم عدد من الضباط والأفراد والعاملين بالأكاديمية، تقديرًا لتميزهم فى الجهد وإخلاصهم فى العطاء، إضافة إلى تكريم عدد من أشقاء وأبناء الشهداء من الطلبة والعاملين بالأكاديمية.



وحرص اللواء الدكتور أحمد عادل العمري، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، على الالتقاء بالمكرمين والترحيب بهم، ناقلًا لهم تحيات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وتوجيهاته الدائمة بالاهتمام بالعنصر البشرى، وتوفير كل سُبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة فداءً للوطن.