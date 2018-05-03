«فودافون»: المدن الذكية على أجندة أولويات الشركة

قال ألكسندر فرومان، الرئيس التفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، إن الشركة تولى اهتمامًا لملف المدن الذكية وهناك خطط كبيرة للشركة للاستثمار في العاصمة الإدارية والمدن الذكية المستقبلية مثل المنصورة والعلمين الجديدة.



وأوضح العضو المنتدب خلال ملتقى فودافون مصر الإعلامي بمقر الشركة بالقرية الذكية اليوم، أن هناك تطورًا كبيرًا فى التكنولوجيا والشبكات، وخطة فودافون مصر هى تحقيق أعلى جودة للخدمات المقدمة للمشتركين.



وتابع فرومان أن انتشار التليفون المحمول فى مصر تخطي ١٠٠٪ من السكان، وهذا يؤدى لاستخدم تطبيقات المحمول كجزء من التحول الرقمي للدولة.