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الخميس 03/مايو/2018 - 03:20 م

93 انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال في أبريل

93 انتهاكًا بحق الصحفيين
أ ش أ
dostor.org/2155023

ذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية أن هناك تصاعدا ملحوظا لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحريات الإعلامية في فلسطين، بلغت ذروتها منذ انطلاق مسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة، جراء تكثيف عمل الصحفيين في تغطيتهم للأحداث التي رافقت قمع الاحتلال للمسيرات السلمية على حدود قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم الخميس، إلى أن أبريل الماضي شهد وقوع 93 انتهاكا بحق حرية الصحافة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منها 68 صحفيا و18 صحفية، إضافة إلى إغلاق مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي، وتخريب ممتلكات مطبعة الصفا الحديثة.

وشملت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين استهدافهم بالرصاص بشكل مباشر، والاستيلاء على معداتهم، وتهديدهم، واحتجازهم، إلى جانب إغلاق مؤسسات إعلامية ومنعها من التغطية، واستدعاء وفرض الغرامة المالية، لتشكل بذلك انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية الداعية إلى حماية وتحييد الصحفيين.

كما تعتقل إسرائيل 17 صحفيا فلسطينيا، تُمارس بحقهم أقسى الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والإنساني.

وطالبت وزارة الإعلام الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والاتحاد الدولي للصحفيين بمحاسبة القتلة، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2222 الخاص بحماية الصحفيين في أوقات النزاعات والحروب، ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقوبة.

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