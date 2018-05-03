ضغوط بريطانية لمراقبة تنظيم كأس العالم فى قطر 2022

كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن أن المملكة المتحدة شكلت فريق عمل مع الحكومة القطرية لضمان احترام حقوق العمال في الفترة التي تسبق بطولة 2022.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت زار قطر لضمان إشراف السفارة البريطانية على أى عقود جديدة تمنح لشركات بريطانية في دولة مثل قطر، توظف مليوني مهاجر.



وأوضح التقرير أن قطر تنفق بشكل عام 360 مليون جنيه استرليني في الأسبوع لبناء البنية التحتية لكأس العالم، بما في ذلك ثمانية ملاعب.



إلا أن الشركات البريطانية تأمل في الحصول على تجارة كبيرة حيث تنفق قطر 51 مليون جنيه إسترليني كل أسبوع على كل شيء من صيانة 140 ألف مقعد في الملاعب الجديدة إلى تركيب الدوائر التليفزيونية المعلقة، وتصميم مستودعات الحافلات ومشروع إعادة تطوير الميناء.



وقالت "ديلي إكسبريس": إن النقاشات الجارية بين وزارة الخارجية البريطانية واللجنة المُنظمة لمونديال 2022 حول وضع العمالة الوافدة، تتزامن مع ما يدعيه مسئولو الحكومة القطرية من أنهم بصدد إلغاء نظام الكفالة سييء السمعة، الذي يلزم العمال بالحصول على موافقة أرباب عملهم قبل مغادرتهم البلاد.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "سنواصل الضغط على الحكومة القطرية لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة حقوق العمال، والتعامل مع الحكومة القطرية في هذه القضية، حيث تُعد استضافة قطر لكأس العالم 2022 محط اهتمام كبير لبريطانيا".



كما أكد المسئول البريطاني أن الموظفين في السفارة البريطانية في قطر يلتقون اللجنة العليا المسئولة عن تنظيم كأس العالم 2022 بصورة منتظمة.



