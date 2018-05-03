رئيس وزراء إسبانيا يصف حل منظمة «إيتا» بـ«الضجة الدعائية»

وصف رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إعلان منظمة "إيتا" الانفصالية حل هيكلها بأنها مجرد "ضجة دعائية".



وتوعد "راخوي" - في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم - عناصر المنظمة بالملاحقة القضائية قائلا "لن تجد إيتا أي ثغرة للإفلات من العقاب مهما قالت أو فعلت، يمكن للمنظمة أن تعلن أنها ستختفي لكن أفعالها وجرائمها لن تختفي".



وأضاف: إن "إيتا - التي تعتبرها إسبانيا جماعة إرهابية - فشلت في فرض إعلان استقلال إقليم الباسك من خلال العنف".



وتأتي تصريحات راخوي عقب يوم واحد من نشر صحيفة "إل دياريو" الإلكترونية خطابا لـ "إيتا" تعلن فيه أنها "حلت تمامًا كل هياكلها وأنهت مبادرتها السياسية"، ومن المتوقع أن تصدر المنظمة إعلانها العام النهائي في وقت لاحق اليوم.



يذكر أن منظمة "إيتا" هي منظمة انفصالية مسلحة، تسعى منذ نهاية الخمسينيات إلى الانفصال بإقليم الباسك عن إسبانيا.