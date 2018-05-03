روسيا تدين الهجوم الإرهابى المزدوج على مدنيين وصحفيين فى كابول

أدانت روسيا، اليوم، الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية- في بيان أصدرته اليوم، ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن الهجوم الإرهابي كان أحد أسوأ الهجمات التي ارتكبت ضد صحفيين في أفغانستان منذ عدة أعوام.. مضيفةً بقولها: "نحن ندين هذا العمل الوحشي إدانة صارمة".



وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الخارجية الروسية، السلطات الأفغانية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن فى أفغانستان، بما في ذلك أمن موظفي وسائل الإعلام.



يُذكر أن انفجارين وقعا في كابول، الإثنين الماضي، بالمنطقة التي تضم سفارات أجنبية وجهاز الاستخبارات الأفغاني، وأسفر الهجومان عن مقتل 29 شخصًا من بينهم 9 صحفيين.