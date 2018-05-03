خاص.. الصيغة التنفيذية لحكم إضافة ٨٠٪؜ من العلاوات على المعاشات

حصلت «الدستور» على الصيغة التنفيذية لحكم الدائرة 11 "جزاءات"- الصادر في أبريل الماضي - عن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى إضافة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.



وذكرت الدعوى، التي حملت الرقم 16384 لسنة 70 قضائية، المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، ضد رئيس الوزراء، بصفته، "أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على، عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجرهم المتغير".



وأضافت الدعوى، "أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العامل فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 قضائية دستورية، الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005".



