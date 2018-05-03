الأحد «تشريعية النواب» تستأنف مناقشة قانون المحاكم الاقتصادية

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة إجتماعًا الأحد، لمناقشة عدد من الخموضوعات، تشمل استئناف نظر مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، المقدم من الحكومة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.



كما يتناول الاجتماع مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 173 لسنه 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2692017.



وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنه 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية، ودعم الطاقة المرحلة الثالثة، والموقع بتاريخ 2812018.



كما يتناول الاجتماع، دراسة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، تتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائبة، برديس سيف الدين، بشأن إنشاء نيابة إدارية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالكريم محمد زكريا، بشأن صيانة وترميم محكمة أبنوب الجزئية بأسيوط.



كما يتضمن الاجتماع أيضًا دراسة طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم البدء في إنشاء محكمة بوادي النطرون بالبحيرة، حيث إن المبني الحالي متهالك.



وطلب آخر مقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن تطوير مكتب الشهر العقاري بمنية النصر بالدقهلية، وتدعيمه بالعدد اللازم من الموظفين.

