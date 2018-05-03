مفاوضات مع شركات عالمية لتطوير صناعة الألومنيوم والحديد والصلب

كشف ماهر أبوعقيل رئيس الشركة الوطنية لتنمية الاستثمارات عن وجود مفاوضات مع شركات صينية وأمريكية بجانب الأوكران والروس لتطوير صناعة الألومنيوم والحديد والصلب في قطاع الأعمال العام.



وقال "أبوعقيل" في تصريحات لـ"الدستور" إن وفدا أمريكيا زار القاهرة خلال شهر أبريل من أجل المساهمة في تطوير صناعة الألومنيوم وفتح أسواق تصدرية لقطاعات الدرفلة في شركة مصر للألومنيوم إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.



وأضاف أن التكنولوجيا الصينية والأمريكية لديها مميزات مهمة ستعمل من خلالها على تنمية صناعات الألومنيوم والحديد والصلب في ظل توجه مصر لإحداث تنمية صناعية عقب حل أزمة الطاقة التي نجحت فيها مؤخرا.



وكان قطاع الأعمال تفاوض مع شركة أمريكية لإنشاء بطارية خامسة في شركة النصر للكوك المسئولة عن توريد فحم الكوك لشركة الحديد والصلب المصرية.



وكان خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام زار أوكرانيا مؤخرا وتفقد مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية (National Technical University of Ukraine) بالعاصمة كييف، وهو المركز المهتم بأبحاث تطوير الاختراعات فى المجالات التعدينية والكيميائية والهندسة الميكانيكية، وجاء ذلك على هامش زيارة الوزير للعاصمة الأوكرانية كييف مؤخرا.



وبحث الوزير خالد بدوى سبل التعاون فى مجال تطوير مهارات العمالة، وفرص إرسال بعثات للتدريب الفنى وتطوير المعدات والتعليم (فى مراحل البكالوريوس وحتى الدكتوراه) بالمعهد الذى تخرج فيه عدد من الحائزين على جائزة نوبل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل العمال ورفع القدرات الفنية للمصانع ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإعادة هيكلة الشركات.