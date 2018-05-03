«سامسونج» تطلق حملة لصيانة الهواتف المحمولة فى مصر

أعلنت سامسونج إلكترونيكس مصر مؤخرا، إطلاق حملة موسعة على مستوى الجمهورية لصالح عملائها من حاملي الهواتف المحمولة، والذين اشتروا الأجهزة من السوق المحلي ويودون إصلاحها خارج الضمان.



تتضمن الحملة توفير قطع الغيار لـ 28 موديلًا من الهواتف المحمولة بأسعار جديدة مخفضة، وبنسبة تخفيض تصل إلى 35%، وتمثل هذه الموديلات 80% من إجمالي موديلات هواتف سامسونج التى يتم إصلاحها خارج الضمان، ويتم تطبيق نظام التسعير الجديد لقطع الغيار في كافة مراكز خدمة سامسونج داخل جمهورية مصر العربية.



وتعليقا على إطلاق سامسونج تلك الحملة الهامة، يقول ياسر عمر، رئيس قطاع خدمة العملاء في سامسونج الكترونيكس مصر: "تتمتع سامسونج بمكانة ريادية لقطاع الهواتف في مصر منذ سنوات طويلة، وذلك من خلال توفير هواتف متطورة تتمتع بأحدث تكنولوجيا عالمية، ما أتاح لملايين المستخدمين تطبيقات ووظائف سهلة الاستخدام وتصميمات رائعة، وقد أثبتت خبراتنا المتراكمة خلال السنوات الماضية أنّ المرونة في تلبية احتياجات السوق تمثل أهمية قصوى للاحتفاظ بمكانتنا الريادية في السوق المصري، ولهذا فإنّ هيكل الأسعار الجديد يضمن حصول العميل على قطع الغيار الأصلية لجهازه وبأسعار اقتصادية، وهو ما يعكس التزام سامسونج بتوفير تجربة غير مسبوقة لخدمات ما بعد البيع لعملائها الكرام".