«الداخلية» تفرج عن 1004 نزلاء بمناسبة عيد تحرير سيناء

انتهت اللجان المشكلة لفحص ملفات نزلاء بقطاع السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانطبق القرار علي 658 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 346 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.



يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (133 لسنة2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.