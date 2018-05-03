«الأمن الصومالية»: نلاحق مختطفي الممرضة الألمانية

قالت وزارة الأمن الصومالية، اليوم، إنها حددت هوية مختطفي الممرضة الألمانية العاملة باللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ونقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية، عن عبد العزيز علي إبراهيم المتحدث باسم الوزارة، قوله: أن "قوات الأمن تسعى لتحرير الممرضة من خاطفيها، وإنقاذها بأقصى سرعة ممكنة.



وقالت الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مسلحين مجهولين اختطفوا ممرضة ألمانية من الصليب الأحمر في العاصمة الصومالية مقديشيو مساء أمس الأربعاء.



وندد بيان أصدرته اللجنة باختطاف الممرضة التي كانت في مقديشو لتقديم المساعدة للمتضررين الصوماليين، وقال دانيال أومالي نائب رئيس اللجنة "نحن قلقون بشدة على سلامة زميلتنا".



ويأتي الحادث بعد اغتيال مسلحين مريم عبد الله التي كانت تعمل لمنظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء الماضي في هجوم في سوق بكارو الرئيسية في مقديشو.