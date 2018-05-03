رئيس بولندا يعلن رغبته إجراء استفتاء لتغيير الدستور خلال نوفمبر

أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا، عن رغبته في إجراء استفتاء لتغيير دستور البلاد خلال شهر نوفمبر المقبل.



وأشار شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، إلى أن الرئيس البولندي دودا طالب، خلال الاحتفال بيوم الدستور، مجلس الشيوخ البولندي، بالموافقة على الاستفتاء في ظل احتفال البلاد بالذكرى المائة للاستقلال خلال شهر نوفمبر المقبل.



يُشار إلى أن حزب العدالة والقانون البولندي الحاكم يرغب في تغيير الدستور الحالي للبلاد، والذي يتم العمل به منذ عام 1997، قائلًا إنه يعطي ميزات كبيرة للشيوعيين السابقين داخل المجتمع.