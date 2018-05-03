قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية "المرج الشرقية والغربية - عزبة النخل - شارع عين شمس - منطقة البركة - مدينة السلام (أبورجيلة - منشية السد العالى - منشية العروبة - تقسيم أبوالعز - منطقة أطلس - منطقة النيل - منطقة اسبيكو)"، ابتداءً من الساعة 11 مساء غد الجمعة الموافق 4/5/2018 وحتى الساعة 4 فجر يوم السبت 552018، نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة اللوحات الكهربائية بمحطة مياه المرج.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

