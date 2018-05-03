إصابة عدة أشخاص بينهم رجال شرطة فى مداهمة مركز لجوء بألمانيا

أصيب عدد من الأشخاص بجروح، اليوم، في عملية مداهمة نفذتها الشرطة الألمانية بأحد مراكز اللجوء بولاية بادن فورتمبرج جنوب البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن طالبي اللجوء الأفارقة تصدوا بقوة لمحاولة الشرطة الألمانية اقتحام مركز اللجوء بمدينة إلفاجن في ولاية بادن فورتمبرج جنوب ألمانيا، وأسفرت المحاولة عن جرح عدد من الأشخاص، من بينهم عناصر الشرطة.



وأضافت: "أن مجموعة من اللاجئين قفزوا من نوافذ مركز اللجوء بعد ملاحقة الشرطة لهم، وهو ما أدى إلى إصابتهم بجروح".



وأفاد شهود عيان بأن حوالي 150 لاجئا أحاطوا بسيارة الشرطة التي كانت مكلفة بترحيل طالب اللجوء طوغولى الجنسية وهاجموها.



