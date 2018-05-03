«قابيل»: تعاون مصرى سعودى فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وقّع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وونظيره السعودى المهندس ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة فى ختام اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض.



وتضمن المحضر الاتفاق على ما يلي:



- تعاون في النشآت الصغيرة والمتوسطة

الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال إدارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، والتواصل مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتباحث بشأن التعاون وتبادل الخبرات وكذلك التباحث بشأن إمكانية التعاون والتبادل في مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.



- التعاون فى مجال تنمية الصادرات

الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على أن يتم توقيعها فى أقرب وقت ممكن.



- التعاون في مجال الصناعة

الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي، لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجانبين على أن يتم عقد الاجتماع خلال 3 أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.



كما تم الاتفاق على الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيدا للتوقيع عليها، واستعراض الخريطة الاستثمارية، التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.



