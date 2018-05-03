غدًا.. الأوليمبى الإماراتى يبدأ معسكره الداخلى فى دبى

يبدأ المنتخب الأوليمبى الإماراتى لكرة القدم، مساء غدٍ الجمعة، معسكره الداخلى بمدينة دبى، والذي يستمر إلى 13 مايو الجارى، ويتخلله خوض مباراتين وديتين مع الأخضر السعودى يومى 10 و13 من الشهر نفسه، باستاد مكتوم بنادي شباب الأهلي دبي.



ويأتى المعسكر ضمن تحضيرات الأبيض الأوليمبى لدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، التي ستنظم خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبلين.



ويعد هذا التجمع هو الثانى للمنتخب الإماراتى، وكان التجمع الداخلى الأول في الفترة من 20 إلى 27 مارس الماضي، تحت قيادة المدرب البولندى الجديد للمنتخب ماسيج سكورزا، فور توليه مسئولية تدريب الأبيض الأوليمبى في الشهر ذاته.



وعقب المعسكر الأول، غادر المنتخب إلى المنامة، لخوض مباراة ودية مع منتخب البحرين، وانتهت لصالح الأخير بالفوز بثلاثية دون رد.