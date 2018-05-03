كنيسة اللاتين: التغيرات السياسية في القدس لا تمنع انتشارنا

قال رئيس الأساقفة اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا، إن كنيسة اللاتين بالقدس تشهد نقاشات رعوية مكثفة في الفترة الأخيرة حول وجودامكانية لتأسيس ايبارشية اخرى لهم في القدس بهدف تقويةتواجدهم هناك.



وأضاف في رسالته الرعوية التي وجهها صباح اليوم لكنيسة اللاتين بالقدس عاصمة الاراضي المقدسة، أن هذا النقاش أثار لدى البعض تساؤلات ومخاوف، إذ ربطوه بالأوضاع السياسية الراهنة، وبما يجري في المدينة من تقلبات في هذا المجال.



وأكد أنه ليس لهذه الاعتبارات السياسية أي تأثير في رؤية الكنيسة اللاتينية التي هي رؤية راعوية محضةـ مستبعدا أن تكون السلطات السياسية مهتمة أو متأثرة بالقرارات الراعوية.

