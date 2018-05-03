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الخميس 03/مايو/2018 - 02:20 م

كنيسة اللاتين: التغيرات السياسية في القدس لا تمنع انتشارنا

كنيسة اللاتين
كنيسة اللاتين
جرجس صفوت – تريزة شنودة
dostor.org/2154910

قال رئيس الأساقفة اللاتين بييرباتيستا بيتسابالا، إن كنيسة اللاتين بالقدس تشهد نقاشات رعوية مكثفة في الفترة الأخيرة حول وجودامكانية لتأسيس ايبارشية اخرى لهم في القدس بهدف تقويةتواجدهم هناك.

وأضاف في رسالته الرعوية التي وجهها صباح اليوم لكنيسة اللاتين بالقدس عاصمة الاراضي المقدسة، أن هذا النقاش أثار لدى البعض تساؤلات ومخاوف، إذ ربطوه بالأوضاع السياسية الراهنة، وبما يجري في المدينة من تقلبات في هذا المجال.

وأكد أنه ليس لهذه الاعتبارات السياسية أي تأثير في رؤية الكنيسة اللاتينية التي هي رؤية راعوية محضةـ مستبعدا أن تكون السلطات السياسية مهتمة أو متأثرة بالقرارات الراعوية.

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