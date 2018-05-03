المنحة المزعومة.. كيف ورط رواد «فيسبوك» محمد صلاح في منحة للفقراء (تفاعلي)

بالقرب من قرية نجريج التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية علم أحمد يوسف بمنحة محمد صلاح للفقراء، راح ينشر الخبر بين الجميع ويؤكد أن الخبر "لا غُبار عليه" وأن اللاعب المصري المحترف عُرف عنه حبّه للفقراء والمحتاجين، ويقوم دومًا بالأعمال الخيرية لأهل قريته والقرى المجاورة.



خبر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات بوجود منحة للفقراء والمحتاجين يقدمها اللاعب المصري محمد صلاح لهم، ليعينهم على الغلاء وارتفاعات الأسعار العاصفة، قبيل شهر رمضان الكريم.



قرية يوسف "سلامون" تبتعد عن نجريج بلد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ما يقرب من ربع ساعة بالسيارة، ذهب إليها الطامع للإغاثة المالية، انطلق الشاب الثلاثيني صوب بيت صلاح المعروف للجميع، راح يتحدث مع من يقابله حول تلك المنحة، غير أنّ لا أحد يعلم شيئًا.



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