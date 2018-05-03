«قابيل»: إزالة معوقات الاستثمار بين مصر والسعودية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة اليوم الخميس، عكست الروابط الأخوية الوثيقة التى تربط بين البلدين، كما جاءت متواكبة مع توجهات حكومتى البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط، وتوطيد أطر التعاون الثنائي لمستويات غير مسبوقة.



وأشاد الوزير بروح التعاون والتفاهم بين ممثلى الجانبين المصرى والسعودى خلال اجتماعات اللجنة التى ساهمت فى التوصل إلى عدد من الاتفاقات من شأنها إحداث طفرة فى مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين.



واشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين فضلًا عن تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي إذ تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي فى غضون الـ 3 أشهر المقبلة لمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.



ونوه بأن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصرًا فقط على النواحي الاقتصادية بل كان حافلًا أيضًا بالموضوعات التي تخص العديد من النواحي ومنها النواحى الثقافية حيث تم التباحث حول ربط انشطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون اخري خاصة في المجال الاقتصادي وكذا النواحي الاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام إذ تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين وكذا التعليم حيث اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لاعارة المعلمين



وأشار إلى أنه فى مجال البحث العلمي تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي، فضلًا عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى المهمة ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة الى سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.



جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.