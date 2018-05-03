مد أجل الحكم على المتهمين في «اللجان النوعية»

مدَّت المحكمة العسكرية، اليوم، أجل الحكم على المتهمين في القضية رقم 185 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ"الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية"؛ لاتهامهم بتكوين عصابة مسلحة للتعدى على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، لجلسة 10 مايو الجاري.



وجاءت الاتهامات في أمر الإحالة، أن "المتهمين من الأول وحتى الرابع عشر أسسوا- على خلاف أحكام القانون- عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وغيرها من الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة، وتولي قيادتها تحت مسمي العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق أغراضهم".