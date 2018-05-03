«التعاون الخليجي» يدين التفجير الانتحاري في ليبيا

أدان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء، واستهدف مقر مفوضية الانتخابات في المدينة، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء.



ووصف الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، في تصريح صحفي، التفجير بأنه جريمة إرهابية مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، وتستهدف تعطيل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي يضع حدًا للصراع الدائر في ليبيا.



وأعرب الزياني، عن تعازيه لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الليبي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.



وكان 14 شخصا قتلوا وأصيب 19 آخرون في هجوم استهدف، يوم أمس الأربعاء، مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس، نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما بعد أن اقتحما مقر المفوضية.