«ناسا» تستعين بالطاقة النووية لتشغيل رحلاتها إلى المريخ

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أعلنت عن نجاح تجارب مفاعل نووي فضائي جديد.



وأشارت الصحيفة، إلى أن "ناسا" تستعين بالطاقة النووية من أجل تسريع تشغيل رحلاتها إلى المريخ، وتطوير مفاعل نووي باسم "كيلوباور".



وأضافت أن التجارب نجحت بشكل فاق كل التوقعات السابقة التي وضعها علماء "ناسا"، من أجل تحريك المركبات الفضائية بسرعة كبيرة تجعلها قادرة على الوصول إلى كواكب أبعد في المجموعة الشمسية، وقد تصل إلى بعض الأماكن الأخرى الأبعد في المجرة.



