السبت.. الإدارة العامة للمرور تعقد مؤتمرها السنوي بدار الضيافة

تعقد الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عصمت الأشقر، مؤتمرها السنوي الـ19 لمديري الإدارات، بعد غدٍ، السبت، تحت عنوان "التطوير المروري وأثره على المواطن"، وذلك في دار الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر.



وتأتي فعاليات المؤتمر، برئاسة اللواء علاء الدجوي، مدير قطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عصمت الأشقر، وبحضور مديري المرور بمختلف مديريات الأمن.



يذكر أن الإدارة العامة للمرور، تحرص على عقد مؤتمر سنوي كل عام بحضور جميع مديرى الإدارات على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة القضايا الساخنة وملفات المرور.