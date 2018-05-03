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الخميس 03/مايو/2018 - 01:59 م

تأجيل محاكمة حسن مالك و23 آخرين فى «الإضرار بالاقتصاد القومى»

حسن مالك
حسن مالك
شيماء حسين
dostor.org/2154866

أجَلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القيادى الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، لجلسة 6 مايو؛ لاستعراض أحراز المتهمين الثالث والحادى عشر، وصرحت للدفاع بإعلان شهود النفي.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، أمرت بضبط "مالك"، وتفتيش مسكنه، فعثرت الأجهزة الأمنية على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

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