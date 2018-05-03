«صناعة الطباعة» توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

وقعت غرفة صناعة الطباعة والتغليف وبنك مصر مذكرة تعاون تهدف إلى التنسيق فيما بينهما لمنح تمويل قروض للمشروعات الصغيرة لأعضاء الغرفة من المطابع وشركات التغليف لتنمية أعمال تلك الصناعات المهمة وذلك بمقر الاتحاد.



ووقع البروتوكول أحمد جابر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف وشريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر مفوضا من محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك.



وعبر أحمد جابر عن سعادته البالغة للوصول لهذا الاتفاق الذي يساهم في تحقيق الغرفة لجانب مهم من خدماتها التي تحرص على تقديمها إلى أعضائها فيما يخص النهوض بأعمالهم والتوسع فيها ودعم المشروعات الصغيرة في القطاع.



ومن جانبه كشف شريف البحيري أن توقيع هذا البروتوكول يمثل سابقة هي الأولى من نوعها وعبر عن فخره بها كون بنك مصر هو أحد البنوك الوطنية التي تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة لدورها المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وزيادة الناتج القومي.



وأكد أن بنك مصر لا يدخر وسعا في سبيل تيسير حصول المشروعات الصغيرة على التمويل وكذلك توفير العديد من الخدمات والأوات غير التقليدية لمساندة ودعم هذا القطاع الواعد.



يأتي توقيع البروتوكول في إطار مبادرة البنك المركزي والتي بموجبها سيتمكن أصحاب المطابع وشركات الدعاية والتغليف من الحصول على التمويلات اللازمة بفائدة بسيطة متناقصة قيمتها ٥%.



وأوضح جابر أن الغرفة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات لأعضائها لتيسير حصولهم على تلك التمويلات وذلك بإعداد خطابات الترشيح والتعريف بالمنشأة لدى البنك والتأكد من استيفاء الشركات للجميع المستندات والشروط المؤهلة للحصول على القرض، كما أن الغرفة ستقوم بالتسويق للتمويل لدى أعضائها مستخدمة آلياتها وقوتها التسويقية والترويجية في سبيل انتفاع أكبر عدد ممكن من الأعضاء على هذا الدعم المالي المميز.



وشهد توقيع البروتوكول المهندس نديم إلياس نائب رئيس الغرفة ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف وعدد من ممثلي القطاعات والإدارات المختلفة في بنك مصر ومن أعضاء الغرفة.