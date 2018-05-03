الإمارات ونيوزيلندا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - خلال زيارته الحالية إلى نيوزيلندا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.



وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، إلى أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة في المجالات كافة، خصوصا الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، كما تناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد بن زايد عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في ظل دعم ورعاية من قيادة البلدين.



من جانبها أكدت أرديرن أهمية زيارة الشيخ عبدالله بن زايد، التي من شأنها فتح آفاق أرحب من التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.