المخابرات الأفغانية تُحبط هجومين إرهابيين بالعاصمة كابول

أحبطت المخابرات الأفغانية، هجومين إرهابيين، كان مسلحون تابعون لحركة طالبان ينوون تنفيذهما بمنشآت حكومية بالعاصمة كابول.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المخابرات الأفغانية قولها في بيان، إن عناصرها أحبطت هجومين إرهابيين كبيرين من قبل حركة طالبان على موقعين منفصلين في كابول.



وأوضحت أن الهجمات كانت ستستهدف مستشفى أمان الله غازي ومقر وزارة الداخلية، مضيفا أن مجموعة من 7 أشخاص كانت تنوي تنفيذ الهجومين.



وفيما يتعلق بالمشتبه بهم، قالت المخابرات، إنهم اعترفوا بتلقيهم تدريبات على تنفيذ هجمات واستخدام السترات الناسفة في باكستان.