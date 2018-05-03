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الخميس 03/مايو/2018 - 01:53 م

«أملاك المنيا»: توقيع عقود تقنين لـ 20 مواطنًا وشركة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد الناصر محمد
dostor.org/2154855

قال المهندس عاطف طه، مدير إدارة الأملاك بديوان عام محافظة المنيا، إنه تم توقيع عقود التقنين لأوضاع واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة لعدد 20 من المواطنين والشركات، منها 3 شركات بمراكز سمالوط وأبوقرقاص والمنيا، وعدد 17 مواطنًا موزعين على مراكز "بني مزار ـ سمالوط ـ ديرمواس ـ مطاى ـ المنيا"، بإجمالي مساحات تصل إلى 3290 فدانًا أرض زراعية، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25% والذي بلغ 48 مليون جنيه.

وأكد "طه" - في تصريحات اليوم - أن الموعد النهائي الذي حددته لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة لتلقى طلبات التقنين من المواطنين والشركات كما هو 14 يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، وسيتم بعدها موجة موسعة لتنفيذ الإزالة الفورية لكل الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات التقنين.

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