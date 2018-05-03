أوكرانيا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

فرض مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، عقوبات جديدة ضد شركات وأفراد روس، على خلفية عدوان موسكو على كييف.



وأشار بيان الدائرة الصحفية للمجلس - وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم - إلى أن "مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا فرض عقوبات على الهيئات القانونية والأفراد المتورطين في العدوان الروسي ضد أوكرانيا ".



وأضاف أن "مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا فرض العقوبات الجديدة بناء على مبادرة من مجلس الوزراء وجهاز الأمن والبنك الوطني في أوكرانيا لمدة ثلاث سنوات أو لأجل غير مسمى ضد الأفراد والهيئات القانونية المتورطة في العدوان الروسي ضد أوكرانيا، الذين شاركوا في التحضير والتصويت غير القانوني في شبه جزيرة القرم المحتلة كجزء من الانتخابات الرئاسية الروسية وضد ممثلي إدارة الاحتلال الروسي في القرم والجماعات المسلحة الروسية في الأراضي المحتلة في إقليمي دونيتسك ولوهانسك".



