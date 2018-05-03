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الخميس 03/مايو/2018 - 01:50 م

تأجيل إعادة محاكمة متهم فى «أحداث مسجد الاستقامة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2154848

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم "عبدالرازق محمود" في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، إلى جلسة 14 مايو؛ لحضور المتهم.

وقررت المحكمة، تغريم رئيس القلم الجنائي بمحكمة الجيزة الكلية، 400 جنيه؛ لتقاعسه عن إعلان المتهم، عملاً بالمادة 99 من قانون المرافعات.

صدر القرار، بعضوية المستشارين مختار العشماوى، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم "القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات".

يذكر أن ذات الدعوى يعاد فيها محاكمة محمد بديع مرشد "الإرهابية"، و7 آخرين من قيادات الجماعة، أمام الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، ومؤجلة لجلسة 2 يونيو المقبل؛ لحضور المتهمين.

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