ارتفاع ضحايا سوء الأحوال الجوية بالهند إلى 100 قتيل

ارتفعت أعداد ضحايا العواصف الترابية والأمطار التي ضربت شمال وشمال غرب الهند إلى 100 قتيل و143 جريحًا.



ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن مصادر محلية هندية قولها: إن "معظم الضحايا لقوا حتفهم إثر انهيار جدران وأعمدة كهربائية ومنازل وسقوط أشجار، إذ بلغت سرعة الرياح في المناطق الشمالية في أوتار براديش وفي غرب وراجستان 130 كيلومترا في الساعة".



من جانبه، عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حزنه بسبب حالات الوفاة التي تسببت بها الأحوال الجوية السيئة، معربًا عن تعازيه للعائلات المنكوبة وعن أمله في تعافي المصابين قريبا.



