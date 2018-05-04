القاهرة : الجمعة 04 مايو 2018
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الصحة
الجمعة 04/مايو/2018 - 03:30 ص

دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

دراسة: الابتعاد عن
الدستور
dostor.org/2154775

أعلن علماء جامعة هارفرد، عن أنه من الممكن تقليل نسبة الوفيات، في حالة إذا تخلى البشر عن تناول اللحوم.

ووفقًا لهذه الدراسة التي أجرها الباحثين، فإنه يمكن تفادى وفاة ثلث الأشخاص الذين يتوفون مبكرً على مستوى العالم.

وأكد علماء أنه في الولايات المتحدة فقط، بإمكان التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة.

وأكد الباحثون أن معظم الناس لا يقيمون فائدة الحميات النباتية، مع أن العلماء أثبتوا سابقًا أن التغذية النباتية تقلص كثيرًا خطر الأمراض المزمنة؛ لأنها لا تحتوي على زيوت مشبعة وكوليسترول، وهي مواد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الحمية النباتية تحتوي على نسب عالية من العناصر الواقية من الأمراض بما فيها فيتامينات "C وE" والألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومركبات كيميائية مفيدة أخرى؛ لذلك فإن مستوى الكوليسترول الضار في دم النباتيين منخفض جدًا، ويمتازون بضغط دم ومؤشر كتلة جسم طبيعيين. وجميع هذه العوامل تؤثر مباشرة في طول العمر وتخفيض خطر الأمراض المزمنة.

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دراسة: الابتعاد عن تناول اللحوم تُقلل نسبة الوفيات

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