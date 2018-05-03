ضبط 2.5 طن ياميش فاسد فى القاهرة

وجَّهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة، استهدفت "الرجب ف ا ط " 48 سنة - أمين مخزن مواد غذائية؛ بعد ورود معلومات تفيد بإدارته له بدون ترخيص، وحيازته بداخله لكميات كبيرة من ياميش رمضان مجهولة المصدر؛ بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وألقى ضباط الإدارة، القبض على المذكور، وبتفتيش المخزن، عثر بداخله على "1 طن جوز الهند، 500 كيلو زبيب، 600 كيلو بلح، 500 كيلو سوبيا، 20 عبوة تين مجفف، 150 عبوة تمر هندي" جميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بصحة التحريات، على النحو المشار إليه؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ لمباشرة التحقيق.



