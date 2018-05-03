«مورينو» يمتدح محمد صلاح: شخص رائع

امتدح الإسباني ألبرتو مورينو، ظهير ليفربول، زميله في الفريق محمد صلاح، بعد تألق الأخير خلال الموسم الجاري.



وجاءت تصريحات مورينو لإذاعتي "أوندا سيرو" و"راديو ماركا" الإسبانيتين، عقب تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال لمواجهة ريال مدريد على حساب روما، بفوزه بمجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة "7-6"، علما بأنه خسر مباراة الإياب أمس، على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية "4-2" وكان قد فاز ذهابا "5-2".



وعن صلاح، الذي يستعد لخوض مونديال روسيا الصيف المقبل مع منتخب مصر، قال مورينو البالغ من العمر 25 عامًا، "هو شخص رائع، وهذا عامة، أعتقد أنه يتدرب بنسبة 20% من طاقته خوفًا من تعرضه لإصابة".



وتحدث مورينيو مازحا: "الآن يقترب شهر رمضان.. سآكل وأشرب بالنيابة عنه، فهذا ما أستطيع أن أفعله".



وبسؤاله عن لاعب في ريال مدريد، يتمنى ألا يخوض النهائي في كييف في 26 من الشهر الجاري رد مورينو قائلًا: "إذا كان في استطاعتي أن أحرم ريال مدريد من لاعب، فمن المؤكد أنه سيكون كريستيانو رونالدو".



وعما إذا كان سيلعب أساسيا في كييف قال: "ابتعدت عن التشكيلة الأساسية للإصابة، المدرب يورجن كلوب هو من سيتخذ القرار".



وحول إمكانية فوز ليفربول قال: "لدينا فريق كبير وسنكافح من أجل اللقب".