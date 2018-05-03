«الأسرار السبعة لصانع الحكايات».. كتاب يروى قصة خلق «الحدوتة»

صدر، أمس الأربعاء، كتاب «الأسرار السبعة لصانع الحكايات»، عن دار روافد للنشر والتوزيع، للكاتب والشاعر مصطفى السيد سمير.



الكتاب يتكون من ١٣ قصة قصيرة.. مقسمة إلى سبعة فصول، ويقول مصطفى: «عناوين الفصول تتناول علاقتي برحلة مليئة بالشغف في رواية الحكايات.. باعتبارها أسرارًا خاصة بالحكاءين.. فالحكَّاء "لا يكبر أبدا على اللعب"، و"في أوردته الخيال.. وفي شرايينه الحكايات.. هكذا ينبض"، و"يحاول ألا ينسى.. ويحاول ألا يبقى منه شىء.. هكذا يفوح».



وأضاف مصطفى السيد سمير: «الكتاب يمثل محاولة للاستمرار على طريق الخيال.. ومحاولة لتطوير التجارب السابقة، القائمة على استدعاء الخيال الشعرية واللغة الشعرية إلى العالم القصصي».



ويسرد لنا سمير مقطعًا من الكتاب، من قصة «وجبة فاسدة»: «قبل أن يعرف البشر الحدود، كانت كل مدينة مطعمًا مفتوحا، ليس هناك من أحد على الباب ليسمح لأحدهم بالدخول ويمنع الآخر، وليس هناك من "كاشير" يجعلك تدفع ثمن وجودك. كانت القوانين مكتوبة باستفاضة في قوائم الطعام، التي تحوي كل الخيارات المتاحة إن أحببت أن تواصل الحياة هنا. وفقًا لهذه القوانين، كان الناس يتوزعون بين المدن حسب أذواقهم، يمكنك أن تذهب إلى مدن ترى البحر وتصنع حساء لاذعا وتضع أمامك المناديل المالحة لغسل الأيدي وفتح الشهية، ويمكنك أن تصعد إلى مدن فوق الجبل تشوي لحم الضأن ببطء وتغسل قدمك بالرمل فتعود جديدة كأنها لم تمس الأرض من قبل، أو إلى مدن مليئة بالبنايات العالية تلف العجين في دوائر وتصنع منه البيتزا وتلف رأسك في دوائر أكبر وتغرقك بالإضافات والحيرة ثم تنساك داخل الفرن، أو إلى مدن تمتلئ بالحارات الضيقة يمكنها طهو جميع أصناف الطعام بتكاليف بسيطة ويمكنها تعويضك عن كل ما فاتك دون أن تستطيع ملاحظة الفارق، أو مدن بين الحقول تزرع الحكايات في مواسمها وتنتقيها "بالواحدة"، ثم تقدمها لك طازجة على طبلية مستديرة ممنوع أن تأكل عليها وحيدًا، أو مدن بعيدة عن الطريق، لكنها تتقن تجفيف المشاعر وتخزينها بطريقة تحافظ على نكهتها الحلوة، وتجعلك تفاجأ بشعور الشبع والدفء بعدما كنت متصورًا أنك قد ضللت الطريق».



«الأسرار السبعة لصانع الحكايات» يعد المجموعة القصصية الثالثة للكاتب، بعد مجموعة «حارس ليلي للسماء» ٢٠١٣، و«خيالك سعيد» ٢٠١٦، وهو كتاب قصصى بالعامية المصرية.