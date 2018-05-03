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الخميس 03/مايو/2018 - 12:44 م

مصرع صيدلى فى حادث تصادم بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2154696

لقى صيدلى مصرعه في حادث تصادم مروع بمدينة نصر، نتيجة فتح الوسادة الهوائية لتتطاير أجزاء معدنية من السيارة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق، بوقوع حادث مروري، نتيجة فتح الوسادة الهوائية "الإيرباج"، لتتطاير أجزاء معدنية من السيارة، وترتطم بقائد السيارة "صيدلى".

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف الطريق.

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