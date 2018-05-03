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الخميس 03/مايو/2018 - 12:43 م

«السعيد» تشدد على افتتاح «طب السويس» قبل العام الدراسي

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2154694

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مبنى كلية الطب تحت الانشاء على مساحة 6400 متر بحي فيصل بمحافظة السويس بمصاحبة اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس.

واستمعت الوزيرة خلال جولتها التفقدية لشرح للموقف التنفيذي للمشروع وشددت تعليماتها بسرعة انجاز المشروع في غضون 4 أشهر على الأكثر، قبل بدء العام الدراسي الجديد بما يمكن من إدراجها ضمن الكليات التنسيق الجامعي العام المقبل.

كما تفقدت الوزيرة مبنى المستشفى الملحق بكلية طب السويس والمقام على مساحة 7 آلاف متر مربع بتكلفة 520 مليون جنيه تنفذ على مدار 3 سنوات.

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