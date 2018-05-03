شركة هواتف صينية تطرح أسهمها فى بورصة هونج كونج

تقدمت شركة الهواتف الصينية "شاومي" بمستندات للاكتتاب العام في بورصة هونج كونج في طرح متوقع له أن يكون الأكبر على مستوى العالم منذ 2014.



وتسعى الشركة للاستفادة من مميزات التغييرات في القوانين السابقة، والتي تمكن الشركات ذات حصص أسهم مختلفة من الاكتتاب في هونج كونج.



وعلى الرغم من أن مستندات "شاومي" لم توضح إلى أى مدى تتطلع لجمع الأموال من الاكتتاب الأولى، لكن التوقعات تشير إلى أنها لن تقل عن 10 مليارات دولار على الأقل، وقد يدفع قيمة الشركة إلى 100 مليار دولار.





وفي 2017 سجلت "شاومي" خسائر بقيمة 43.9 مليار يوان (6.9 مليار دولار)، بعد أن حققت مكاسب في 2016.



أما الإيرادات فزادت في العام الماضي بنحو 67.5% إلى 11.5 مليار يوان.



